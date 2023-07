All. Gremio: “Suarez resterà con noi fino a dicembre”

Da diverse settimane circolano le voci di un possibile approdo all’Inter Miami di Luis Suarez. Il Pistolero è attualmente in forza al Gremio e in MLS ritroverebbe Messi, Busquets e Jordi Alba, suoi compagni di squadra ai tempi del Barcellona. Ma a mettere fine a queste voci ci ha pensato Renato Gaucho, allenatore della squadra brasiliana: “Fin dal suo arrivo è stato determinante, perciò resterà con noi fino a dicembre: fine della telenovela. E’ un giocatore fondamentale per noi, sia dentro che fuori dal campo”.

Foto: Instagram Suarez