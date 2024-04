Alisson: “L’Atalanta è sempre stata una squadra tosta, ma noi abbiamo giocato male”

Intervenuto in conferenza stampa, il portiere del Liverpool, Alisson, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Europa League: “”Credo che ci siano differenze più che somiglianze rispetto alla rimonta col Barcellona, dobbiamo gestire la situazione in maniera totalmente differente. Lo abbiamo già fatto in passato, ci sono delle squadre che hanno già rimontato risultati negativi. Certo, ci crediamo, ma è davvero una situazione complicata. Sappiamo quanto sarà difficile domani sera, ma cercheremo di migliorare la nostra prestazione”.

Poi ha proseguito: “Da quando sono arrivato in Italia l’Atalanta è sempre stata una squadra tosta, molto forte fisicamente, sia tecnicamente che tatticamente. Giocare contro di loro è sempre difficile, marcano uomo contro uomo. Hanno fatto benissimo nell’ultima partita, si è visto che hanno preparato molto bene la gara, noi abbiamo fatto una brutta gara, penso che questa potrà essere una partita diversa, dobbiamo fare molto meglio rispetto alla gara di Anfield”.

Infine, sulle sue condizioni fisiche: “È stato molto difficile restare in tribuna, sono un giocatore che non guarda il calcio quando è a riposo, ho sempre voglia di scendere in campo. Ho cercato di fare il meglio per quanto riguarda il recupero e la riabilitazione. L’obiettivo è non subire gol, ma deve esserlo per tutte le partite”.

Foto: Twitter Liverpool