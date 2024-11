Alisson: “Il recupero procede bene. Futuro? Mi piacerebbe finire la carriera all’International”

Alisson Becker, portiere del Liverpool, ha concesso una intervista a One Football in Brasile.

Queste le sue parole: “Il recupero sta procedendo molto bene. Sono passate diverse settimane dall’infortunio, che è stato molto delicato e che di conseguenza richiede ancora più attenzione. Per adesso le cose stanno andato secondo le attese”.

Sul futuro, poi, spiega: “Ho ancora due anni e mezzo di contratto con il Liverpool e spero di onorare fino in fondo questo impegno. Poi nel calcio non c’è niente di certo. Per quello che verrà sono aperto a tutto. Un ritorno all’Internacional di Porto Alegre? Guardo tutte le loro partite, Conservo bellissimi ricordi di quello che ho vissuto lì e il desidero di tornare a vestire quella maglia c’è. Finire la carriera dove ho cominciato sarebbe bello, devo ammetterlo”.

Infine il brasiliano parla anche dell’arrivo di Arne Slot al posto di Jurgen Klopp sulla panchina dei Reds e delle chance di vittoria della Premier League: “Mi piace il modo che ha di rapportarsi con i calciatori. È una persona diretta, convinta delle sue idee e molto chiaro nella comunicazione. La Premier? Abbiamo le qualità per centrare la vittoria. Adesso abbiamo bisogno di crescere in continuità. Con coerenza fra i risultati e le prestazione. Ancora, però, c’è sono molte gare da affrontare e tutto può ancora succedere”.

Foto: twitter Liverpool