Alisson: “I calciatori dell’Inter devono essere orgogliosi di quanto fatto. Noi dobbiamo fare meglio”

Il portiere del Liverpool, Alisson Becker, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna contro l’Inter ma che è valsa comunque la qualificazione ai quarti di finale di Champions.

Queste le parole del brasiliano: “Dobbiamo riconoscere che l’Inter è una grandissima squadra. I calciatori devono essere orgogliosi di quanto fatto in campo. Hanno lasciato la vita in campo e hanno cercato la qualificazione. Senza quell’espulsione sarebbe stato un finale davvero complicato per noi. Noi non siamo contenti per la sconfitta ma dobbiamo esserlo per la qualificazione. Era una partita difficile stasera, lo sapevamo, dobbiamo cercare di fare meglio nei prossimi confronti”.