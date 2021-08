Alisson: “Ho subito accettato il rinnovo. Sono felice al Liverpool, ecco i miei obiettivi”

Il portiere brasiliano del Liverpool, Alisson, dopo la firma sul rinnovo di contratto, ai microfoni ufficiali del club ha dichiarato: “Non ho impiegato troppo tempo per pensarci: ho subito accettato il rinnovo. È qualcosa che abbiamo costruito negli ultimi tre anni, la fiducia che ho nel club e che il club ha in me è tanta. Io e la mia famiglia siamo davvero felici qui. I miei figli si sono stabiliti in Inghilterra, in un altro paese, dove stanno crescendo. Siamo davvero felici. Sono davvero contento di proseguire il mio lavoro qui. Quindi, sono davvero felice di aver preso questa decisione. Dobbiamo fissare degli obiettivi e dobbiamo raggiungerli. Possiamo vincere la Champions League, la Premier League, le coppe, tutto. Ma ovviamente vincere dipende da cosa metteremo in campo, cosa daremo in campo e dobbiamo dare almeno il 100%”.

Foto: Twitter Liverpool