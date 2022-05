Alisson: “Forza giallorossi, vinceremo. Conference alla Roma e Champions al Liverpool? Un sogno”

Ai microfoni di Sky Sport a poche ore dalla finale contro il Feyenoord, ha parlato l’ex portiere della Roma Alisson che ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sono un tifoso in più della Roma. Forza Roma sempre, in bocca a lupo a tutti. Sono sicuro sarà una grande partita e vinceremo. Sarebbe bellissimo se la Roma vincesse la Conference League. Purtroppo non ho vinto alcun titolo con loro e mi dispiace molto. Io e la mia famiglia amiamo Roma. Conference alla Roma e Champions al Liverpool? Sarebbe un sogno “.

Foto: Twitter Liverpool