Alisson: “Finale di Copa Libertadores? Tifo Flamengo per il mio amico Filipe Luis. Gabigol è tornato ai suoi livelli”

Alisson, estremo difensore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Globo Esporte della finale di Copa Libertadores tra Flamengo e River Plate: “Farò il tifo per il Flamengo anche perché ci gioca il mio amico e compagno di nazionale Filipe Luis. È un calciatore esperto con cui ho legato molto quando siamo in ritiro con il Brasile. Poi ci sono anche altri giocatori di ottimo livello come Gabigol, che è tornato ai suoi livelli, Bruno Henrique e il mio ex compagno alla Roma Gerson”.