Alisson accoglie Arthur: “Non vedo l’ora che sia in condizione, poi vedrete quello che può fare”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, il portiere del Liverpool, Alisson, ha parlato anche di Arthur, nuovo arrivato in casa Reds nell’ultima sessione di calciomercato: “È successo tutto molto velocemente. E’ un giocatore fantastico, non vedo l’ora che sia al meglio della condizione e a quel punto vedrete quello che può fare. Sappiamo che non è semplice trasferirsi in un altro paese, ci sono delle differenze anche se il calcio è lo stesso gioco. Lui però ha grandi qualità e il giusto atteggiamento, ha voglia e così facendo supererà anche le difficoltà di ambientamento“.

Foto: Twitter Liverpool