Alisson Becker, ex portiere della Roma, in un’intervista rilasciata all’Independent ha rivelato un retroscena di mercato: “Il Napoli ha provato a fare un’offerta per me. Il presidente mi ha contattato, ma se fossi andato dalla Roma al Napoli si sarebbe creata una situazione complicata in Italia. Non è un vero derby, ma c’è grande rivalità. Io, però, mi ero già promesso al Liverpool”.

Foto: Profilo Twitter Allison