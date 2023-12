Alguacil: “Dovremo essere umili. L’Inter? Non serve parlare di quanto sia forte”

Il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani a San Siro contro l’Inter. Alguacil ha speso parole al miele per l’Inter e Simone Inzaghi: “Non serve neanche parlare di quanto siano forti. Noi penseremo a giocare, perché se pensassimo a quanto sono forti avremmo già perso. Ma non solo i centrocampisti, anche tutto il resto della squadra ha un livello altissimo ed il loro allenatore è un top”.

Sul tipo di gara che si attende: “Serviranno personalità, umiltà e rispetto per la squadra e l’allenatore avversario. Sfideremo una grande squadra, ma abbiamo già dimostrato di essere competitivi. L’Inter ci ha messo tanto in difficoltà e noi anche, vedremo se riusciremo a ripetere la bella prestazione dell’andata”.

Foto: Imanol Alguacil rinnovo Real Sociedad