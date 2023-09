Alguacil (all. Real Sociedad): “Se pensiamo solo a quanto è forte l’Inter, meglio non scendere in campo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha così parlato della prova che attende la sua squadra contro l’Inter, domani sera: “Sono una squadra molto dinamica, tanto a livello difensivo quanto a livello offensivo. Hanno giocatori di grande qualità, di alto livello e con molto talento in tutti i reparti. Anche fisicamente sono una squadra forte. Credo che ci siano tante cose che sanno fare bene e non sono sorpreso che l’anno scorso siano arrivati fino alla finale di Champions League”.

Poi ha proseguito: “Anche quest’anno sta passando un buon momento in Serie A ed è una seria candidata alla vittoria finale, soprattutto se mantiene il livello che sta mostrando in questo inizio. Noi dobbiamo usare un po’ umiltà e buon senso. Se l’unica cosa a cui pensiamo è la forza dell’avversario, meglio non scendere in campo. È chiaro che abbiamo un grandissimo allenatore di fronte, con una grandissima. E noi qui, domani, vogliamo entrare in battaglia”.

Foto: Instagram Real Sociedad