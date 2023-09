Alguacil: “Abbiamo perso due punti. Serata fantastica, siamo stati alla pari con la finalista dell’anno scorso”

Il tecnico della Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha parlato in conferenza stampa dopo il pari con l’Inter.

Queste le sue parole: “Ho detto ieri che, anche se avessimo perso, saremmo dovuti uscire con questa mentalità. Abbiamo vissuto una serata incredibile, spero che la tifoseria e il club siano contenti: noi lo siamo, anche se non abbiamo vinto. Pareggiare con una squadra contro l’Inter credo sia un risultato incredibile: siamo tornati da Madrid alle 4 di notte. Il risultato è un peccato, fino al minuto 80 abbiamo resistito e fatto tutto quello che potevamo, però eravamo fusi”.

Ha la sensazione di aver perso due punti?

“Sì, senz’altro. Abbiamo fatto tutto quello che serviva per vincere la partita. Però, come si dice sempre, quando costruisci tante occasioni devi anche finalizzarle”.

Diciamo che le partite sono troppo lunghe?

“Evidentemente per noi sì, la stessa cosa vale per la gara contro il Real Madrid. Ma comunque sono molto contento dei miei giocatori: l’ambiente è stato bellissimo, voglio ringraziare tutta la tifoseria. Sono orgoglioso: è vero che fa male perdere la partita come abbiamo fatto, ma sono contento”.

Che sensazione resta dopo una partita così?

“Fa male, avevamo fatto tutto per vincere questa partita. Non credo che questo ce lo possa togliere nessuno: abbiamo fatto una grandissima partita e creato tante occasioni. Mi fa male perché abbiamo giocato da 3-0 fino al minuto 80. E davanti avevamo l’Inter, che l’anno scorso è arrivato in finale e tre giorni fa ha fatto cinque gol al Milan: siamo tutti consapevoli della grandissima partita che abbiamo fatto, contro una delle squadre più forti della Champions”.

