Algeria fuori ai gironi dalla Coppa d’Africa. Le scuse di Bennacer: “Non siamo stati all’altezza”

Bruciante eliminazioneper l’Algeria in Coppa d’Africa, con l’eliminazione alla fase a gironi del torneo africano, un vero flop.

Sui social, chiede scusa Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, che ha così scritto: “Al popolo algerino. Sono profondamente dispiaciuto di non avere parole abbastanza forti per descrivere la mia delusione di fronte a quanto successo. Sono stato toccato immensamente dai vari messaggi di supporto che mi sono arrivati, mi fanno rimpiangere di non aver soddisfatto le vostre aspettative, neanche questa volta. Fa male sentire che si è amati così tanto e non poter ricambiare e soddisfare come si deve. Indossare la maglia della nazionale è molto più che una semplice responsabilità: è indossare l’amore e l’orgoglio verso la nostra nazione. Purtroppo non siamo stati all’altezza della sfida. Siamo caduti ma non sconfitti, con l’aiuto di Dio ci rialzeremo per far brillare il nostro paese e restituirvi la felicità che meritate”.

Foto: Instagram personale