Algeria, esonerato il CT Belmadi. Il comunicato della federazione

La decisione è arrivata. Djamel Belmadi non è più il commissario tecnico dell’Algeria. Lo ha annunciato il presidente della federazione algerina Walid Sadi attraverso i propri canali ufficiali. Queste le sue parole: “Ho incontrato l’allenatore della Nazionale, il signor Djamel Belmadi, per discutere le conseguenze di questa amara eliminazione, e abbiamo raggiunto un accordo amichevole per sciogliere il nostro legame e interrompere il contratto che legava l’allenatore alla Federazione algerina di calcio. Ringraziamo Jamal Belmadi per tutto quello che ha fatto per la squadra e gli auguriamo buona fortuna per il resto della sua carriera”.

Foto: Walid Sadi Twitter