ALFIE GLICHRIST, DAGLI SPALTI DI STAMFORD BRIDGE AL PRIMO GOL IN BLUES

“Dagli spalti al campo”, così ha festeggiato il suo primo gol tra i grandi Alfie Glichrist, talento classe 2003 del Chelsea. Una rete arrivata nella roboante vittoria per 6-0 dei Blues a Stamford Bridge contro l’Everton, dove ha brillato Cole Palmer con una quadripletta. Ma anche Glichrist ha avuto il suo momento di gloria: entrato all’88’, il difensore inglese ci ha messo appena due minuti a trovare la rete per il definitivo 6-0.

Nato a Kingston upon Thames, è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, con cui ha firmato un contratto professionistico nel 2020. Il 26 maggio 2023 ha ricevuto la prima convocazione in prima squadra per l’incontro di Premier League contro il Manchester United e nell’estate successiva ha partecipato al ritiro estivo pre-stagionale. Il 19 settembre 2023 ha prolungato il contratto fino al 2025 ed il 27 dicembre ha esordito in prima squadra sostituendo Benoît Badiashile nei minuti finali dell’incontro di Premier League vinto 2-1 contro il Crystal Palace. E all’ottava presenza stagionale in Premier è arrivata la prima rete in Blues.

Glichrist può giocare sia come difensore centrale a quattro che come braccetto di destra una difesa a tre. Ma non solo: infatti, Glichrist può ricoprire anche il ruolo di terzino destro. Non particolarmente strutturato (183cm), fa della lettura dell’azione il suo punto di forza. È stato anche paragonato a John Terry come un difensore promettente che arriva attraverso i ranghi, con uno scout del club che fa la connessione. E lo stesso Gilchrist ha detto che l’icona del Chelsea è un giocatore da cui ha preso lezioni. “John è quello che guardo di sicuro”, ha detto.

Foto: Instagram Glichrist