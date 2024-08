Alexis Sanchez, una sera in pizzeria a Udine. Martedì la presentazione

Non è passato inosservato ieri sera Alexis Sanchez in una pizzeria del centro dopo la rotonda vittoria dell’Udinese in Coppa Italia contro l’Avellino. Adesso è tutto pronto per l’annuncio ufficiale e per la presentazione prevista la prossima settimana in Piazza Libertà. Liberatosi dall’Inter lo scorso primo luglio, più volte corteggiato come ammesso in tempi non sospetti dal direttore sportivo Nani, adesso l’attaccante cileno si appresta a vestire la nuova-vecchia maglia bianconera. Il classe 1988 andò via da Udine nell’estate 2011 per passare al Barcellona, dopo 13 anni è l’ora del grande ritorno.

Foto: instagram Sanchez