Alexis Sanchez su Instagram: “Niente è reale se non credi in quello che sei”

Post criptico di Alexis Sanchez sui social. L’attaccante cileno, che dovrebbe essere in uscita dall’Inter (per per mettere poi ai nerazzurri di provare a prendere Dybala), ha scritto sui social una frase che fa capire come vuole giocarsi tutte le sue possibilità.

Il cileno ha scritto: “Niente è reale se non credi in quello che sei”.

Sanchez ha poi accompagnato tutto con le foto dell’allenamento. Il suo futuro è ancora da decidere, anche se il club, come detto, vorrebbe cederlo per liverare un posto per Paulo Dybala.

Foto: twitter Inter