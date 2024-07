Alexander-Arnold: “Southgate sottovalutato. Klopp ct? Sarei sorpreso se accettasse”

Durante l’intervista concessa al Mirro, Trent Alexander-Arnold, ha così parlato dell’ormai ex ct Southgate: “Posso solo essere grato per ogni opportunità che mi è stata data e per i ricordi che abbiamo condiviso. Penso che Gareth sia sottovalutato. Penso che il lavoro di manager dell’Inghilterra sia uno dei lavori più difficili che ci siano. Si viene sempre giudicati, ci sono sempre speculazioni, la gente ha sempre le sue opinioni. Ma il modo in cui ha guidato la squadra e l’ambiente per i giocatori – ha raccontato il giocatore del Liverpool – è sotto gli occhi di tutti. C’è stata unità, tutti si sono uniti come una squadra, ma ogni manager viene criticato. Il modo in cui ha affrontato la situazione è stato incredibile e ancora una volta ci ha portato in finale”.

Quando gli è stato chiesto se Jurgen Klopp potrebbe essere in lizza per dirigere l’Inghilterra, Alexander-Arnold ha risposto: “Ho apprezzato ogni momento in cui ho lavorato con lui, abbiamo condiviso ricordi fantastici, abbiamo creato un rapporto fantastico, un legame incredibile. Quindi, ovviamente, se dovesse accadere, riprenderemo da dove abbiamo lasciato”. Ammettendo poi: “Sarei sorpreso se accettasse. È stato chiaro quando ha annunciato la sua partenza, le conversazioni che ho avuto con lui…sembra che si stia godendo il suo tempo libero, quindi sarebbe una grande sorpresa”.

Foto: Instagram Alexander-Arnold