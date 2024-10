Alexander-Arnold non si nasconde: “Ho tutto per poter vincere il Pallone d’Oro”

Trent Alexander-Arnold esterno del Liverpool, ha parlato a Sky Sports UKdove si è espresso su diversi temi.

Queste le sue parole: “Se dovessi scegliere tra vincere un Mondiale e il Pallone d’Oro? Vincere una Coppa del Mondo con l’Inghilterra sarebbe incredibile e cambierebbe tutto, ma direi il Pallone d’Oro, perché penso di poterlo vincere. Voglio essere il primo terzino a riuscirci, ho tutto per potercela fare. Io ci credo. Qualcuno potrebbe chiamarmi illuso, ma credo di poterlo fare.” Alla domanda su come vorrebbe essere ricordato tra vent’anni, ha risposto: “Come una leggenda del calcio. Qualcuno che ha cambiato il gioco: è la cosa più importante per me. Non voglio solo giocare, ma trasformare il calcio. Questa è l’eredità che voglio lasciare: diventare il più grande terzino destro di sempre. So che ce ne sono stati tanti, ma voglio arrivare alle stelle, ed è lì che credo di poter arrivare.”

Foto: twitter Liverpool