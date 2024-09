Alexander-Arnold: “Ho sempre detto di voler diventare il capitano del Liverpool”

“Ho sempre detto che voglio essere il capitano del Liverpool. Questo è un mio obiettivo, se ciò accadrà o meno è fuori dal mio controllo”. Trent Alexander-Arnold non scioglie del tutto i dubbi sul suo futuro nell’intervista rilasciata dopo il successo per 3-0 contro il Bournemouth, quando i giornalisti presenti gli hanno chiesto lumi su ciò che potrebbe accadere un domani, visto che il suo contratto scadrà nel 2025: “Voglio essere un giocatore dei Reds questa stagione come minimo, questo è ciò che dirò”.

Foto: Instagram Alexander-Arnold