Alexander-Arnold esalta Mané: “Era l’attaccante perfetto. Come atleta assomiglia a Cristiano Ronaldo”

Durante l’intervista concessa al podcast The Overlap, il terzino del Liverpool, Trent Alexander-Arnold, ha così parlato dell’ex compagno di squadra, Sadio Mané: “Mané era l’attaccante perfetto come atleta direi che assomiglia a Cristiano Ronaldo. È il giocatore che più ringrazio di non aver dovuto affrontare da avversario”.

Foto: instagram Mané