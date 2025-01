ALEX VALLE, IL TALENTO CON IL BARÇA NEL DNA

Il Como è la squadra più attiva nella sessione invernale di calciomercato. Il progetto inizia a delinearsi, e l’intenzione di divenire in futuro una squadra competitiva per le alte zone di classifica è chiaro. La squadra di Fabregas sta battendo tutti i record di spesa per una neopromossa, e l’arrivo sulle sponde del lago di giocatori della statura di Diao (già in gol contro il Milan), del portiere Butez, e soprattutto del grande talento perduto (e da ritrovare obbligatoriamente) Caqueret, non fa che confermare i sogni di gloria lariani. La proposta c’è, frutto delle idee innovative di Cesc Fabregas, continuano invece a latitare i risultati, nonostante le costanti ottime prestazioni della squadra. L’intenzione, come è giusto che sia, rimane però quella di continuare a puntare sul gioco propositivo, unico modo che la squadra potrà avere per raggiungere i propri obiettivi. “Sono stanco di sentire complimenti, voglio i punti” ha detto il tecnico spagnolo in una recente intervista, dimostrazione (ennesima) che proporre idee non è mai una soluzione estetica o fine a se stessa, ma è un mezzo per avere maggiori possibilità di arrivare alla vittoria. Del resto, nessun allenatore proporrebbe un bel gioco solo per soddisfare i propri istinti egotici, e Fabregas non fa di certo eccezione. Ecco che quindi le richieste sul mercato continuano a essere affini con la filosofia del giovane allenatore: il Como sta per regalarsi infatti Alex Valle, terzino sinistro scuola Barcellona che questa stagione ha giocato in prestito al Celtic. Il classe 2004 è ancora di proprietà blaugrana, e in Scozia fino ad ora è stato un inamovibile, arrivando a collezionare 18 presenze in tutte le competizioni, con ben 5 assist a referto. Il possibile ritorno di Tierney potrebbe però ridimensionare l’apporto in squadra dello spagnolo, e il Barcellona si sarebbe quindi mossa per trovargli una nuova sistemazione. Si è fatto avanti il Como, che sarebbe in dirittura per chiudere l’operazione, sempre con la formula del prestito. Parliamo di un terzino mancino dotato di estro, personalità e grandi doti tecniche. Vanta inoltre una caratteristica spesso richiesta ai terzini moderni, ovvero quella di entrare in mezzo al campo per scambiare con centrocampisti e attaccanti, agendo quasi da mezz’ala aggiunta. 178 centimetri di pura classe e qualità, ma non solo. Perché Alex Valle è anche un giocatore che non dimentica la fase difensiva, e che riesce a gestire molto bene la sua (seppur non dilagante) fisicità. Insomma, il tipico giocatore che ad allenatori come Cesc Fabregas, che condivide con il giovane l’esperienza nel Barcellona e un certo tipo di calcio nel DNA, piacciono da impazzire. La scuola Barça lo ha forgiato nel profondo, come del resto avviene a qualsiasi giovane della Masia, ma il legame del giocatore con la Catalogna e quei colori speciali è ancora più viscerale, dato che lui a Barcellona…ci è nato. Il classe 2004 è infatti natio di Badalona, città dell’area metropolitana dalla capitale della regione spagnola, e vive l’ambiente magico della Masia dal 2014, anno in cui è entrato a farne parte. Dopo tutte le trafile delle giovanili e dopo aver giocato nel Barcellona B, il giocatore rinnova fino al 2025 e viene spedito in prestito in Secunda Division, all’Andorra. Il debutto professionale giunge il 3 marzo 2023, sostituendo Jacobo González in un pareggio casalingo 0-0 contro il Las Palmas. Nello stesso anno, è entrato anche nella squadra del torneo degli Europei Under 19, disputati con la Spagna. Il 14 agosto è stato ceduto in prestito al Levante, squadra di seconda divisione, per la stagione 2023-24 . Tornato dall’esperienza formativa, Valle rinnova nuovamente per un anno, e vola in Scozia, al Celtic, in cui si è imposto con arroganza tecnica e qualità. Ora la possibilità di crescere ulteriormente in un campionato più provante come la Serie A, sotto la guida di una figura che come nessun’altra è spiritualmente collegata al suo talento e alla sua visione del calcio, Cesc Fabregas. E l’obiettivo non sarà solo giocare bene, ma anche di salvarsi. Non può essere altrimenti.

Foto: Instagram Valle