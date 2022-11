Alex Telles: “Sono molto contento del mio esordio al Mondiale, l’adrenalina è la migliore che abbia mai provato”

Alex Telles, terzino del Brasile, nella sfida contro la Svizzera ha fatto il suo esordio in un Mondiale, entrando al posto di Alex Sandro. Di seguito le sue parole a ESPN: “Confesso che sono rimasto sorpreso per la sostituzione, perché non sono stato chiamato per entrare. Sono entrato al posto di Alex Sandro che era stanco. Era una stanchezza normale perché giochiamo ogni tre giorni. Sono molto contento del mio esordio al Mondiale, l’adrenalina è la migliore che abbia mai provato.”

