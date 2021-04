Alex Telles: “Dzeko sarà un pericolo costante. Noi obbligati a vincere”

Il terzino del Manchester United, Alex Telles, ha parlato a United Review sulla partita di domani contro la Roma: “Teniamo sempre d’occhio le squadre che potremmo incontrare più avanti nella competizione e guardiamo quindi le loro partite. La Roma è una squadra di qualità con giocatori molto bravi in fase offensiva, come Dzeko, e calciatori che creano molto nella trequarti avversaria. I giallorossi sono anche bravi nella fase difensiva, hanno esperienza, non sono in semifinale per caso, hanno molta qualità. Saranno due belle partite. Ci presenteremo ben preparati e fiduciosi di fare del nostro meglio. Penso che queste gare importanti siano decide dai dettagli. La squadra che sarà più concentrata e preparata vincerà la gara. Entrambe hanno qualità. La vincitrice sarà quella più focalizzata sui dettagli. Vista la grandezza del Manchester United, siamo praticamente obbligati a vincere sempre. Conosciamo la storia del club e abbiamo la responsabilità di portare il Manchester ai più alti livelli possibili, è il nostro dovere”.

Su Dzeko: “Ha qualità realizzative, sa come segnare i gol e devi fare i conti con un centravanti con una struttura fisica molto importante. Un pericolo costante e noi dovremo rimanere molto concentrati. Abbiamo una linea difensiva molto forte che si occuperà di lui”.

Foto: Twitter Manchester United