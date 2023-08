ALEX SCOTT, ESTRO E FANTASIA AL SERVIZIO DEL BOURNEMOUTH

Non solo Italia. Anche le squadre estere si stanno rinforzando in vista dell’imminente inizio dei vari campionato. Le squadre che fino a ora stanno sborsando maggiormente per rendere competitive le proprie rose sono quelle della Premier League che ormai, da anni a questa parte, comandano il mercato. Sia le big sia le squadre di medio-bassa classifica stanno spendendo molto per far sì che ogni allenatore abbia a disposizione una rosa lunga. Anche il Bournemouth rientra in questa filosofia e l’ultimo acquisto, Alex Scott, ne è la piena dimostrazione.

Il club inglese ha infatti acquistato il giovane calciatore per circa 20 milioni di euro. Alex Scott, classe 2003, è considerato uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Nato e cresciuto in Inghilterra, a Guernsey, Scott è cresciuto calcisticamente nel club della sua città, prima di essere notato dagli scout del Bristol City, che nel 2019 lo prelevano appunto dal Guernsey. La sua prima vera esperienza è con l’Under 18 del club inglese: per lui un anno di gavetta che gli è servito per entrare nel panorama dei grandi. Nel 2021, infatti, passa stabilmente in prima squadra e inizia a farsi notare. Nel corso degli ultimi anni, Scott è stato sondato da diverse squadre inglesi, con l’etichetta appunto di grande talento, precoce. Con la maglia del Bristol City fa vedere cose importanti, e anche in Nazionale inizia a farsi notare.

Percorre tutta la trafila, dall’Inghilterra Under 18, con cui esordisce nel marzo 2021, passando all’Inghilterra Under 19 con cui colleziona 12 presenze e una rete fino ad arrivare all’Under 20, con l’esordio nel settembre dello scorso anno. Negli ultimi due anni, Scott ha collezionato 83 presenze in Championship, 5 in FA Cup e 3 in EFL Cup, mettendo a segno anche 9 reti. Il giusto bottino per farsi notare dal Bournemouth, che proprio quest’estate ha deciso di compiere un importante sforzo per acquisirne il cartellino. Centrocampista centrale, la mediana è il suo centro di gravità permanente; destro di piede, ama impostare il gioco, iniziare la manovra. Un talento puro che ha già dimostrato un importante maturità, nonostante i soli 19 anni. Ora toccherà al Bournemouth preservarlo e indirizzarlo nel suo percorso di crescita.

