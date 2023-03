Alex Sandro: “Vorrei rigiocare la finale di Champions tra Real Madrid e Juventus per vincerla”

Alex Sandro, difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club bianconero: “Le 300 presenze? Per me è un onore grandissimo, posso dare molto valore non solo a queste 300 partite ma a tutto quello che mi ha fatto arrivare fin qui. Una partita che vorrei rigiocare è sicuramente la finale di Champions, per vincerla. Il trofeo più bello è il primo campionato, perché è stato difficilissimo da vincere. Ricordo una riunione che abbiamo fatto fra di noi, da quel momento abbiamo iniziato a fare davvero del nostro meglio”.

Foto: Twitter Juventus