Alex Sandro, primo gol in Champions dopo 68 gare. Solo Gary Neville ha impiegato più gare

La Juventus ha sbloccato le sue marcature in Champions League in casa del Malmoe al 23′ con un colpo di testa di Alex Sandro. Per l’esterno brasiliano primo gol nella massima competizione europea arrivato alla 68a presenza. Si tratta quasi di un record.

Infatti, solo Gary Neville ci aveva impiegato più gare, segnando il primo gol in Champions alla 77a presenza con la maglia del Manchester United.

Foto: Twitter Juventus