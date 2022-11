Alex Sandro: “Per essere al Mondiale ho lavorato sodo. C’è un percorso lungo e ho lottato con le unghie e con i denti”

Alex Sandro, esterno della Nazionale brasiliana e della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Serbia.

Queste le sue parole: “Ovviamente la fiducia passa attraverso il nostro lavoro. E’ così quello che abbiamo svolto bene in allenamento riusciamo a riportarlo sul campo e questo genera fiducia. Stiamo insieme da parecchio, la preparazione viene da molto tempo. Sono contento quando vedo giocatori dalla panchina entrare e cambiare la partita”.

Sul percorso: “Se sono qui è perché ho combattuto in questi anni. Sono qui perché ho lottato ieri, il mese scorso, perché dietro c’è un lavoro di lunga data. In nazionale sono stato aiutato da diversi compagni di squadra, come Marcelo e Filipe Luis. Mi hanno aiutato molto. Sono stato rappresentato molto bene da entrambi, ora è arrivato il mio momento e farò di tutto per dare il massimo”.

