Alex Sandro: “Paolo Rossi importante anche in Brasile. Non lo piange solo l’Italia”

Intervistato da Sky Sport, Alex Sandro, esterno della Juventus, ha parlato della morte di Paolo Rossi, affermando come l’ex attaccante scomparso, sia importante anche in Brasile.

Queste le parole del brasiliano: “Mi dispiace per prima cosa per i suoi familiari, poi per i suoi tifosi e per il calcio in generale. Paolo Rossi significava tantissimo per tutto il mondo, è uno di quei nomi internazionali, per noi brasiliani è stato un incubo in quella partita, ha deciso il Mondiale ’82, è stato il ‘carrasco’ (killer, ndr). Rossi lo conosciamo tanto in Brasile, non è stato importante solo in Italia. Lo piange anche il nostro Paese, una figura mitica di un calcio passato”.

Foto: Foto-sumberbola