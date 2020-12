Alex Sandro: “La svolta nell’intervallo del derby. Milan? Sarà una bella rincorsa”

L’esterno della Juventus, Alex Sandro, ha parlato a Sky Sport, analizzando il momento in casa bianconera, dopo la serata storica di Barcellona e la vittoria nel derby al 90′.

Queste le parole del brasiliano: “Penso che la vittoria del derby sia stata la svolta della stagione. All’intervallo c’è stata una scintilla, dopo un pessimo primo tempo. All’interno dello spogliatoio ci siamo detti che dovevamo fare meglio, che serviva maggiore cattiveria e lucidità rispetto a quanto fatto fino a quel momento. Poi siamo tornati in campo e abbiamo fatto benissimo”.

Sulla grande vittoria al Camp Nou contro il Barcellona in Champions: “Un successo che ci ha dato morale e felicità, vincere contro i blaugrana con quel risultato (3-0, ndr) ci dà una spinta in più, soprattutto per il campionato. Giocare contro il Genoa al Ferraris è sempre difficile, negli anni scorsi non siamo riusciti a vincere, è una gara che nasconde sempre tante insidie. Forse, ora, senza tifosi, avranno una spinta minore anche loro e possiamo sfruttarlo”.

Rincorsa al Milan: “Il Milan sta facendo bene, ma noi siamo la Juve, siamo forti e vogliamo essere primi al termine della stagione. Sarà una bella rincorsa anche se non c’è comunque solo il Milan, ma anche l’Inter, il Napoli, la Lazio, l’Atalanta. Dobbiamo guardare solo a noi stessi: possiamo vincere lo scudetto”.

Sul sistema di gioco di Pirlo: “Questo sistema di gioco mi piace perché posso giocare un po’ più in avanti e poi posso fare tutta la fascia. Anche quando gioco nei tre ho tante opzioni per i passaggi: io mi trovo bene sia da esterno, che giocando nei 3 centrali. Però, per caratteristiche, preferisco di più poter fare tutta la fascia”.

Foto: Twitter Juventus