Alex Sandro: “E’ difficile stare lontano dal campo per molto tempo. La squadra mi ha aiutato tantissimo”

Alex Sandro, al termine della gara in Champions League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il suo ritorno in campo. Queste le parole del difensore della Juve: “Sono molto felice di aver fatto i novanta minuti. La squadra mi ha aiutato tantissimo, a partire dall’allenatore. È difficile stare tanto tempo fuori dal campo, ma sono felice per la vittoria e per l’impegno di tutti. Il mio ruolo è sempre quello di spingere sulla fascia.”

Foto: twitter uff Juve