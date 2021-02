Alex Sandro contro il Porto, ricordando quell’incredibile svolta Juve del 2015

Un’estate caldissima, quella del 2015. Era il 14 luglio per la precisione, quando vi raccontammo in esclusiva l’incredibile svoltain orbita Juve, esattamente nei giorni in cui per tutti sarebbe stato Siqueira il nuovo terzino sinistro bianconero. Invece, storia di cinque anni e mezzo fa, il pressing della Juve andò a segno, puntando sul contratto in scadenza con il Porto e sulla volontà del club di non correre il rischio di perderlo a parametro zero. Dal 14 luglio trascorse più di un mese dall’annuncio che avrebbe portato Alex Sandro in bianconero. Una strategia inaspettata, quello sì un retroscena vero, quando tutti davano l’arrivo imminente di Siqueira per le visite. Nulla di tutto questo, la Juve aveva messo da mesi Alex Sandro in cima alla lista, chiuse l’operazione per oltre 20 milioni più bonus, in contropiede autentico. E che viene in mente ora che proprio Alex Sandro tornerà nella sua ex casa, alla guida della Juve che vuole fare strada in Champions ben oltre gli ottavi.