Alex Sandro: “Ci mancano solo i risultati. Quando non si vince alla Juve è un problema, ma siamo abituati”

Alex Sandro ha parlato in conferenza stampa assieme al suo allenatore Andrea Pirlo, alla vigilia della gara con la Dinamo Kiev, valida per il quinto turno di Champions League:

“Cosa ci manca? Solo i risultati, stiamo lavorando bene e siamo in crescita. Quando non si vince alla Juve è un problema, ma siamo abituati, sulla strada giusta; sappiamo dove dobbiamo migliorare.

Io? Sto sempre meglio e sono a disposizione.

In Europa ogni gara è difficile e bisogna fare sempre attenzione, la Juve vuole sempre arrivare in fondo a tutte le competizioni, e cerca di vincere ogni partita: sappiamo che la strada è lunga e dobbiamo essere preparati”.

