Alex Sandro: “Buon test contro il Chivas. Presto saremo al 100%”

Intervenuto al canale Twitch della Juventus, il laterale brasiliano Alex Sandro ha commentato l’amichevole vinta questa notte per 2-0 contro il Chivas: “È stata una buona amichevole. Sono felice per i ragazzi che hanno segnato. Erano tutti contenti dopo la partita, è stata una buona esperienza anche per me, visto che sembrava di giocare la Libertadores. Sicuramente non siamo ancora al 100%, però si vede che la squadra è sulla giusta strada e in questi giorni abbiamo lavorato tantissimo. Siamo ancora in fase di preparazione, ma sono sicuro che tra qualche giorno saremo perfettamente al 100%. Ieri a Las Vegas c’erano 40 gradi, per fortuna lo stadio era chiuso”.

Foto: Twitter Juventus