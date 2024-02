Alex Sandro: “Abbiamo perso concentrazione dopo l’Empoli. Il pensiero allo scudetto ovviamente c’era”

Alex Sandro, terzino della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con il Verona.

Queste le sue parole: “In questi giorni abbiamo perso un po’ di concentrazione, in particolare dopo l’Empoli. E’ un dato di fatto, lo dicono i risultati. La solidità è stata la nostra forza durante questo percorso. Ci deve essere la voglia di fare di più per aiutarci a vicenda. Si diceva che avere la settimana intera per preparare la partita potesse essere un vantaggio. Con due allenamenti al giorno a disposizione possiamo provare più cose, tuttavia senza concentrazione continueremo a non vincere le partite. Ora non c’è più margine d’errore, abbiamo conquistato appena due punti nelle ultime quattro gare e stiamo subendo tanti gol”.

Sullo scudetto: “Schema? Nella nostra squadra abbiamo molti calciatori che possono giocare in ruoli diversi. Il cambiamento dà e toglie, su questo non ci sono dubbi. Tuttavia insisto su un concetto: ci vuole concentrazione, non dobbiamo perdere lo spirito che ci ha contraddistinto. Inter? E’ ovvio che il pensiero allo scudetto c’era, da quando faccio il calciatore ho sempre sperato di ottenere il massimo da un campionato. Ora tocca guardare in casa nostra, gli altri fanno un percorso differente”.

Foto: Instagram Alex Sandro