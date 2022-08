Alex Moreno rifiuta la Premier e rimane in Spagna: “Il Betis sarà ancora casa mia”

Alex Moreno rimarrà al Betis. Nonostante la proposta del Nottingham Forest sembrava trovare il favore del club, impegnato nelle cessioni per favorire qualche nuovo acquisto, il giocatore e la società hanno deciso di “continuare a camminare insieme”. Lo stesso spagnolo l’ha comunicato su Instagram: “Voglio condividere questo messaggio con voi e dirvi che il Real Betis continuerà a essere la mia casa per questa stagione. Io e il club abbiamo ricevuto una proposta per trasferirmi in un’altra squadra. Sono felice dell’offerta ricevuta però, dopo averci pensato, ho deciso, insieme al Real Betis, di continuare a camminare insieme. L’affetto dei tifosi, il progetto sportivo e la fiducia che mi hanno mostrato mi hanno portato a anteporre il legame col Betis prima di qualsiasi altra situazione. Voglio continuare a crescere col Betis e tutti i miei sforzi saranno rivolti a dare il massimo per fare in modo che questa stagione sia indimenticabile”.

Foto: Instagram Alex Moreno