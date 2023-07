Alex Jimenez, si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il laterale spagnolo classe 2005 scuola Real Madrid sta per svolgere le visite mediche per i rossoneri. Il terzino classe 2005 è arrivato alla Clinica La Madonnina per svolgere i test prima di apporre la firma sul contratto. Arriva in prestito con diritto di riscatto.

Foto: Screen Sito Real Madrid