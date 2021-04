Alex Ferguson: “Volevo Totti al Manchester United, ma era troppo legato alla sua città”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Manchester United, Sir Alex Ferguson, ha parlato del famoso 7-1 dell’Old Trafford contro la Roma, match che si ripeterà domani sera: “Cerco di rendere il concetto con un’immagine musicale: quella sera ciascun giocatore propose la sua musica migliore e tutti insieme composero una sinfonia sublime. E chi dirige l’orchestra non può non essere incantato da quanto sta accadendo. Ebbi la percezione immediata che stavo vivendo una di quelle notti che a un allenatore capita poche volte di potersi godere nella sua carriera – ha detto Ferguson -. Quando una squadra raggiunge quei livelli di perfezione, per un manager è una soddisfazione enorme ed è lo spettatore privilegiato di uno splendido show”.

Su Totti: “Mi piaceva tanto e avremmo voluto inserirlo nella nostra squadra, ma quando manifestammo l’interesse apparve subito chiaro che non volesse lasciare la Roma. Era profondamente legato alla sua città, il suo curriculum parla chiaro”.

Foto: Twitter Manchester United