Alex Ferguson si separa definitivamente dal Manchester United

L’ultimo filo che legava sir Alex Ferguson al Manchester United, è stato definitivamente tagliato. L’ex allenatore dei Reds, probabilmente l’ultimo che i tifosi ricordano con stima e amore, ha mantenuto fino ad oggi il titolo di ambasciatore globale del club. The Athletic rivela però che Ineos, nuovo co-coprietario dello United, in funzione di una riduzione dei costi, ha deciso di interrompere il contratto che legava lo storico tecnico scozzese alla società. Resterà comunque amministratore non esecutivo dei Red Devils, ruolo però strettamente simbolico e non retribuito.

Foto: Instagram Manchester United