ALEX BAENA, BRILLA UNA STELLA A VILLARREAL

C’è una nuova stella che illumina la città di Vila-Real: Alex Baena, centrocampista 2001, capocannoniere della Uefa Conference League e assoluto protagonista di questo avvio di stagione del Sottomarino Giallo.

Álex Baena è una trequartista molto veloce, brillante nell’uno contro uno, in grado di uscire con il dribbling stretto dalle marcature più serrate. Abile con entrambi i piedi, è dotato di un tiro potente e preciso (come si può intuire nella doppietta contro il Real Valladolid). Può anche giocare da interno, dal momento che è un giocatore che ha una buona capacità nello svolgere entrambe le fasi, non a caso in passato ha giocato anche da regista. Ha un buon senso del gol, esaltato dai sui perfetti tempi d’inserimento, inoltre, nei calci piazzati sa essere veramente pericoloso. Elegante nelle movenze, cattura immediatamente l’attenzione per le notevoli capacità tecniche abbinate alla buona velocità di base.

Alejandro “Álex” Baena Rodríguez è nato il 20 luglio nel 2001 a Roquetas de Mar, sulla Costa del Sol, ha giocato nella scuola municipale di calcio del posto, il CD Roquetas, nelle categorie prebenjamín e benjamín, tra il 2007 e il 2011. Nell’ultimo anno viene notato dagli osservatori del Villarreal, che decidono subito di tesserarlo per la stagione 2011-2012 come giocatore di Alevín B. Da allora è uno dei giocatori della sua generazione più apprezzati nel calcio spagnolo, non a caso nelle ultime annate è stato spesso utilizzato sotto età.

Álex è entrato a far parte del giro delle selezioni giovanili delle “Furie Rosse” dall’Under 16, le sue prestazioni nel club e nella nazionale lo hanno reso popolare nel paese dove è nato. Addirittura, in una delle sue ultime visite a Roquetas de Mar, Baena ha partecipato alla presentazione di The 100 Hours of Sport, un evento che si è tenuto nel consiglio provinciale, dove per l’occasione è stato premiato insieme ad altri roqueteros che militano nei club di alto livello.

Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Villarreal, Baena ha esordito con la prima il 18 dicembre 2019, nella partita di Coppa del Re vinta per 0-5 contro il Comillas. Per il debutto ne LaLiga, invece, ha dovuto aspettare il 13 luglio 2020, nell’incontro perso per 1-2 contro la Real Sociedad.

Nella stagione 2020-2021, Baena riesce a ritagliarsi un po’ più spazio all’interno dello scacchiere di Unai Emery, venendo impiegato per la maggior parte in Europa League, dove colleziona 8 presenze condite da 2 gol e 1 assist. La stagione di Alex si concluse con 19 partite, 2 reti e 4 assist.

Il Villarreal crede nel suo talento, ma decide di cederlo in prestito per mettergli minuti nelle gambe. E il 19 agosto 2021 passa, in prestito, al Girona. Qui la svolta. Baena colleziona ben 45 presenze, mettendo a referto 5 gol e 6 assist, risultando determinante per la promozione della squadra ne LaLiga.

Adesso Baena è tornato al Villarreal, dove si è preso la luce dei riflettori a suon di prestazioni super come il debutto stagionale contro il Real Valladolid: 27 minuti giocati e 2 gol (il secondo un’autentica perla) nel 3-0 finale in favore del Sottomarino Giallo. Ma anche il suo rendimento in Europa non è da meno: 3 partite giocate, 3 partite in cui c’è stata la sua firma per un totale complessivo di 4 reti. E testa della classifica capocannonieri insieme al compagno di quadra Morales.

Le sue giocate hanno già fatto il giro di tutta l’Europa, attirando l’attenzione di grandi club (soprattutto in Premier) che starebbero già pensando a lui come un rinforzo in vista delle prossime sessioni di mercato. Per il momento, però, Alex Baena continuerà a illuminare l’Estadio de la Cerámica con le sue giocate sublimi.

