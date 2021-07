Alessio: “Gran colpo del Milan con Giroud. Lo prendemmo al Chelsea per non farci segnare contro”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Angelo Alessio, ex vice di Conte, alla Juve, al Chelsea e in Nazionale, ha parlato di Olivier Giroud, che dovrebbe essere un nuovo attaccante del Milan.

Queste le sue parole: “Giroud ci tolse una FA Cup e una Supercoppa con l’Arsenal, così lo acquistammo al Chelsea per non farci più segnare contro. Scherzi a parte, Antonio disse al club che con lui in rosa avremmo fatto il salto di qualità. Ha avuto ragione. Giroud ha segnato gol importanti, in più con lui abbiamo vinto una FA Cup. E’ un giocatore che può dare ancora tanto. Nonostante i 34 anni farà la differenza. A quei prezzi è un affare, in più ha appena vinto la Champions. Per il Milan è il giocatore ideale e il Milan è l’ambiente naturale di Oliver. La sua casa. Un giocatore così aiuta gli altri a migliorare e fa da chioccia. Conte stravedeva per lui”.

Ai tempi della Juve l’avete mai cercato?

“No, ma è sempre stato temibile come avversario”.

Ora il Milan: più di un vice Ibra?

“Sì, può fare un paio di buone stagioni. Il valore non si discute. Ragazzo serio, umile, mai una lamentela. Uno che fa gruppo. Dopo un paio di allenamenti già si era integrato con il resto dei compagni. E se sta in panchina non si mette a discutere”.