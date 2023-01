Dionisi: “Potrebbe essere il momento di Alvarez. Lopez domani sarà disponibile”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani dei neroverdi contro la Lazio. Il mister ha fatto il punto sulle condizioni di Lopez: “Si è allenato con la squadra, ha finito la settimana con la squadra. Oggi farà la rifinitura e domani sarà disponibile, vediamo se a gara in corso o dall’inizio”. Successivamente Dionisi ha parlato della possibilità di vedere Alvarez dal 1′: “Potrebbe essere il momento di Alvarez. In quel ruolo avevo tre opportunità, ora ci sono Defrel e Alvarez“.

Foto: Sito Ufficiale Sassuolo