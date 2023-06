Alessandro Moggi, agente Gilardino: “Rinnovo? Nessun braccio di ferro”

Parla Alessandro Moggi, l’agente di Gilardino, a Telenord, emittente del genovesato. E le sue dichiarazioni lasciano presagire un rinnovo del tecnico di Biella. “Il Genoa ha avuto grande visione nell’andare a puntare su Gilardino, sono stati bravi a puntare su di lui. E Alberto è stato bravo, ha fatto un grande lavoro. Con il Genoa non c’é alcun braccio di ferro“. Secondo il Secolo XIX, quotidiano della città, si punta a un biennale con adeguato aumento di stipendio per il tecnico che prima era nella Primavera e poi è stato il vero artefice della promozione in Serie A. I contatti con il DS Ottolini sono stati costanti e l’annuncio è atteso in pochi giorni.

Foto: Account Ufficiale Twitter Gilardino