Aleñá: “Sono del Barcellona, ma non rifiuterei di giocare per il Real Madrid”

Carles Aleñá si è trasferito in prestito al Betis Siviglia fino a fine stagione. Di proprietà del Barcellona, il telentuoso centrocampista ha parlato senza remore in un’intervista a El Larguero, confidando che non disdegnerebbe indossare la maglia del Real Madrid: “Non rifiuterei di giocare al Real Madrid, nel calcio si cambia molto. Sono da sempre un tifoso del Barcellona, ma mi è sempre stato insegnato che non bisogna mai dire mai. Ma per me resta la squadra rivale“.

