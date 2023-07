Alemany su Gundogan: “Trattativa complicata, difficile interagire con i suoi rappresentanti”

Mateu Alemany, direttore sportivo del Barcellona, ha elogiato l’acquisto di Ilkay Gündogan durante la conferenza stampa di presentazione del calciatore, e ha sottolineato la difficoltà della trattativa, dovuta essenzialmente alle diverse offerte che erano molto più alte rispetto a quella dei blaugrana. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Il Mundo Deportivo: “La prima volta che abbiamo parlato di lui è stato quando abbiamo ingaggiato Christensen, perché l’agente è lo stesso. Da gennaio di quest’anno è iniziato l’ingaggio, “un lavoro collettivo” macchinoso che ha coinvolto anche l’allora direttore sportivo Jordi Cruyff e il vicepresidente Rafa Yuste. Il tutto con la supervisione di Xavi, che ha messo il suo nome in cima alla sua lista di richieste. È stato complicato interagire e trattare con il suo rappresentante. So che aveva proposte finanziarie molto più alte di quelle del Barça e questo non è facile da capire per gli agenti. So che tuo zio non è molto contento ma grazie a te siamo qui”.

Foto: Twitter Barcellona