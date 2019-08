Alemany: “Rodrigo non ha preso una decisione. Per ora la trattativa…”

Il direttore generale del Valencia Mateu Alemany ha spiegato i motivi del mancato trasferimento di Rodrigo all’Atletico Madrid. Queste le sue parole: “Ci doveva essere l’accordo tra giocatore e la società, ma Rodrigo non ha preso una decisione. Tra i due club c’era un accordo, ma per circostanze che non dipendono da noi l’opzione non è stata messa sul tavolo delle trattative. Rodrigo non ha chiesto la cessione”.

Foto: Twitter Liga