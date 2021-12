Alemany (ds Barcellona) sul mercato in entrata: “Dobbiamo rispettare il Fair Play Finanziario, prima faremo delle cessioni”

Il ds blaugrana, Mateu Alemany, ha parlato ai microfoni di Movistar del possibile mercato in entrata del Barcellona: “Per prima cosa dobbiamo rispettare il fair play finanziario. Devono esserci prima delle uscite, sappiamo qual è il nostro compito e dobbiamo andare per gradi. Poi abbiamo idee chiare su cosa vogliamo, anche se non lo dirò”.

FOTO: Logo Barcellona