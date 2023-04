Alemany (ds Barcellona): “Messi? Rappresenta molto per il club, vedremo se tornerà”

Mateu Alemany, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato di Lionel Messi ai microfoni di Barça TV. Il dirigente dei blaugrana è stato più cauto rispetto al vicepresidente Rafael Yuste in merito al possibile ritorno della Pulce: “È un giocatore che rappresenta molto per il club e per la storia del calcio… Siamo concentrati sulla squadra perché Leo ora è in un altro club. Il futuro ci dirà se tornerà al Barça”.

Foto: Facebook Messi