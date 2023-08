ALEJO VELIZ, L’EREDE DI KANE

Conosciamo meglio questo ragazzo, non ancora ventenne (festeggerò la cifra tonda il 19 settembre). Nato a Godeken, Veliz è cresciuto nelle giovanili del Rosario Central, club che sin da ragazzo lo ha inserito nel proprio vivaio, a partire dal 2015. Nel 2020, debutta nell’Under 19, la Primavera del club dove impressiona, tanto da venire spesso convocato in prima squadra, all’età di 17 anni. Il debutto nel 2021 in occasione dell’incontro di Coppa Sudamericana vinto 1-0 contro il Deportivo Táchira. Da allora ha sempre fatto parte della prima squadra del Rosario Central, ritagliandosi sempre più spazio. Nel gennaio del 2023, viene incluso da Javier Mascherano nella rosa della nazionale Under-20 argentina partecipante al campionato sudamericano di categoria in Colombia. Torneo dove non riesce a farsi notare. Nel maggio scorso, anno, viene convocato per partecipare ai Mondiali Under-20, organizzati in Argentina, manifestazione in cui va in gol in tre occasioni su quattro gare disputate, con l’Argentina eliminata a sopresa agli ottavi dalla Nigeria.

Con il Rosaio Central, due stagioni da protagonista in Argentina.

Nel 2021-22, mette a referto 26 presenze, 6 gol e un assist. La crescita arriva la scorsa stagione, dopo esplode in maniera definitiva, con 23 presenze, 11 gol e 1 assist.

Alto (1,86) e forte fisicamente, è il classico puntero da area di rigore, generoso e dotato di un buon fiuto per il gol. Veliz è stato inoltre tra i protagonisti dell’ultimo Mondiale Under 20 disputato proprio in Argentina: con la maglia della Seleccion, eliminata agli ottavi di finale per mano della Nigeria, come detto, ha segnato 3 gol in 4 partite. Per le sue caratteristiche tecniche, la struttura fisica lo agevola sui palloni alti, infatti è molto bravo con i colpi di testa.

Il Tottenham cerca una puntam vista la possibile imminente partenza del capitano, la star, il bomber Harry Kane, che sembra destinato al Bayern Monaco. Alejo Veliz potrebbe essere l’erede naturale del bomber inglese, un attaccante da area di rigore, rispetto a Kane, deve migliorare nella costruzione dell’azione, con il bomber inglese che è molto bravo ad aiutare la squadra, ha buoni piedi ed è il tipico play offensivo.

Su questo deve migliorare molto Veliz, che però ha dalla sua l’età e le caratteristiche ideali per crescere ancora molto e migliorare sotto tanti punti di vista. Un campionato complicato, anche dal punto do vista fisico e atletico, come la Premier, può permettergli di crescere sotto tutti i punti di vista, con Veliz che è destinato, nel breve, medio periodo, a divenire l’erede di Harry Kane nefli Spurs.

Il Tottenham per ora si gode un investimento importante di un possibile futuro bomber del calcio europeo e della Nazionale argentina.

Foto: Instagram Veliz