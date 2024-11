Aleix Garcia: “Xabi Alonso a Madrid? Lo vedo tranquillo, sono convinto che potrebbe dire di no”

Aleix Garcia, una delle sorprese più brillanti del Bayer Leverkusen, ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo in cui ha parlato del suo rapporto con l’allenatore Xabi Alonso.

“È stato calciatore e capisce molto bene come funziona uno spogliatoio e la vicinanza con un giocatore. Parla con noi in modo molto vicino, non solo di calcio, ma un po’ di tutto. È un allenatore molto competitivo e una grande persona”.

Sul possibile passaggio al Real Madrid: “Non so se si concretizzerà, ma è chiaro che sta dimostrando di avere un grande livello. Ne parlano tutti, ma io lo vedo molto tranquillo qui. Se dovesse arrivargli questa opportunità, sono convinto che non potrebbe dire di no, ma spero che resti con noi”.

Sull’arrivo in Germania: “Quando cambi paese e cultura è sempre un po’ difficile adattarsi, ma l’allenatore è Xabi Alonso e ho la fortuna che nello spogliatoio del Leverkusen si parla spagnolo. Inoltre, ho un buon livello che mi facilita l’interazione con il resto della squadra”.

Foto: Instagram Bayer Leverkusen